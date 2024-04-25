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Annesiyle inerken hareket eden otobüsün altında kalan Eylül, hayatını kaybetti

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#Mardin#Kızıltepe#Otobüs
Annesiyle inerken hareket eden otobüsün altında kalan Eylül, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 00:55

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde annesiyle birlikte inmeye çalıştığı sırada hareket eden otobüsün altında kalan 4 yaşındaki Eylül Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eylül Irmak, ismi öğrenilmeyen annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti. Dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mardin#Kızıltepe#Otobüs

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