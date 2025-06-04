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Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasıda bıçakladı

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#Ankara#Bıçaklama#Baba Bıçaklama
Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasıda bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 00:31

Ankara'da bir kişi, annesi ile boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. İsrafil D. annesi ile boşanma aşamasındaki babası Mikail D. ile sokak üzerinde karşılaştı.

Baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasıda bıçakladı

Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

Sincan polisi olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Ankara#Bıçaklama#Baba Bıçaklama

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