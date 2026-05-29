Annesinin sevgilisini öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

KONYA’da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Hüseyin Keleş (21), annesinin babasından boşandığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadığını öğrendi.

Bunun üzerine önceki gün 03.00 sıralarında annesinin yaşadığı eve giden ve bu duruma itiraz eden Hüseyin Keleş ile annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Hacı Hasan Gökgöz (55), tartışmaya başladı.

TUTUKLANDI

Büyüyen tartışma sırasında Keleş, tabancayla Gökgöz’e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin Keleş, aynı gün öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri dün adliyeye sevk edilen Hüseyin Keleş tutuklandı. 

 

