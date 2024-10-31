Annesinin öldüğü kazada Muhammed'den de acı haber geldi

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Kaza, dün akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan aldığı oğlu Muhammed ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı'ya, Bağlar Belediyesi'ne ait K.Ç. idaresindeki 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne-oğul kamyonunun altında kalarak sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Muhammed Aktarlı, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü K.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.