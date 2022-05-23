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Annesinin kurbanı olmuştu... Küçük Ela Nur'a acı veda

#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet
Annesinin kurbanı olmuştu... Küçük Ela Nura acı veda

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde annesi Seda Nur Kaya (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen işitme engelli kızı Ela Nur Kaya (6), toprağa verildi. Baba Ayhan Kaya, kızının tabutu başında gözyaşlarına tutamadı.

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Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda Tekirdağ'ın Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda eşi Ayhan Kaya’nın evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Seda Nur Kaya, işitme engelli kızı Ela Nur Kaya’yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından karşı komşusuna giden Kaya, çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Annesinin kurbanı olmuştu... Küçük Ela Nura acı veda

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela Nur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Seda Nur Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Anne Kaya, ifadesinde, "Pişmanım, keşke böyle bir olay olmasaydı. Olay anında kendimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

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Annesinin kurbanı olmuştu... Küçük Ela Nura acı veda

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemi tamamlanan Ela Nur Kaya’nın cenazesi Çerkezköy Veysel Karani Camisi’ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Ayhan Kaya, kızının tabutu başında dua okuyup, gözyaşı döktü. Ailenin yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Ela Nur Kaya, Türbedere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet

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