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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

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Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, annesinin evinin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca saklayan İ.K. ve arkadaşı G.B. tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeki evde arama yaptı. Evin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evs ahibi kadın G.K., oğlu İ.K. ve G.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.K., uyuşturucuyu kömürlüğe kendinin sakladığını, annesinin durumdan haberi olmadığını söyledi. Anne G.K., serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.B. ve İ.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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