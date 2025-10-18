×
HABERLERGündem Haberleri

Annesinin cesediyle 1 ay yaşadı! Ziyarete gelen yeğeni, teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı

Güncelleme Tarihi:

#Engelli Kadın#Ceset#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 23:11

Nevşehir’de çöp evde yaşayan engelli kadın, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadı. Olay yaşlı kadının yeğeninin ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki A.Ç. ile birlikte yaşıyordu.

Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında çöp poşetleri arasında A.Ç.’nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çöp ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

