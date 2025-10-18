Annesinin cesediyle 1 ay yaşadı! Ziyarete gelen yeğeni, teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı

Haberin Devamı

Olay, Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki A.Ç. ile birlikte yaşıyordu.



Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.



Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.