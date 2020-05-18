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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Annesinin yanında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

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Annesinin yanında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü
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ANTALYA'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen S.G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Yerde yatan annesini görünce sinir krizi geçiren E.H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen S.G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Annesinin yanında Sen ölemezsin diyerek gözyaşı döktü

Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen E.H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu. Annesinin yanına gelen E.H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın.

Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. E.H., yakınları tarafından sakinleştirildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından S.G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.G.'nin iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.

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