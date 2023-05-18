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Annesinin cenazesine giderken eşiyle birlikte kazada öldü

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#Karabük#Eflani#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 17:23

Karabük'ün Eflani ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilde eşi Ayşe Umur (62) ile birlikte yaşamını yitiren Yaşar Umur’un (64) annesinin cenazesine giderken kazada yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşar Umur, eşi Ayşe ve annesi Satiye Umur’un cenaze namazları birlikte kılındı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö.'nün kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Umur ve eşi Ayşe Umur hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Huriye Ç. ve Perihan Ö. hastanede tedavi altına alındı.

Annesinin cenazesine giderken eşiyle birlikte kazada öldü

Yaşar Umur’un Kastamonu’da yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden annesi Satiye Umur’un cenazesine giderken Kaza yaptığı ortaya çıktı. Satiye Umur’un cenazesi de bugün Kastamonu’dan Karabük’te getirildi.

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Annesinin cenazesine giderken eşiyle birlikte kazada öldü

Yaşar Umur, eşi Ayşe Umur ve anne Satiye Umur için Karabük’ün Safranbolu ilçesi Düz Mahalle Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yaşar ve Ayşe Umur çifti Safranbolu Aile Mezarlığı’na defnedildi. Satiye Umur’un cenazesi ise Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı köyünde toprağa verildi.

Annesinin cenazesine giderken eşiyle birlikte kazada öldü

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#Karabük#Eflani#Kaza

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