×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Darp#Tekirdağ#Şiddet
Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 16:37

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokakta kendisine omuz atan, 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından darbedilip gözünde morluk oluşan Aydın Taksim (61), olay günü annesinin cenazesinden geldiğini belirterek, “Şu anda çift görüyorum, iyi değilim, şikayetçiyim” dedi.

Haberin Devamı

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak’ta meydana geldi. Vefat eden annesini toprağa veren Aydın Taksim’e, eve dönüş yolunda 18 yaşından küçük 3 kişiden biri omuz attı.

Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum

Bu kişilerin kendisine küfretmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada çocuklardan biri yolda bulduğu mermer ile Taksim’in sol gözüne vurdu. Grup bölgeden koşarak uzaklaşırken, Taksim yaralandı. Çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Taksim, burada tedavi altına alındı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum

Haberin Devamı

‘CENAZEDEN DÖNÜYORDUM’

Aydın Taksim, olay günü annesinin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “O gün annem rahmetli oldu. Cenazeden sonra taziyelerini ileten arkadaşların yanına geldim, beraber çay içtik. Eve giderken yolda 3 tane çocuk yanımdan geçerken omuz attı bana. Bana küfredince ben de döndüm arkamı, çocuğun üzerine gittim.

Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum

Neden küfrediyorsun diye sormak istedim. Sigara istese vereceğim, para istese vereceğim. Saldıracağımı zannettiği için o bana saldırdı. Ben de vurdum ona ve iş karıştı, birbirimize girdik. Şu anda çift görüyorum, iyi değilim, şikayetçiyim” diye konuştu. Polis merkezinde ifadesine başvurulan Aydın Taksim, çocukların bulunmasını istediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çocukların dövdüğü adam konuştu: Çift görüyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Darp#Tekirdağ#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!