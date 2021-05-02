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Mehmet Yücel DURAK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Annesinin cenazesi yolda kaybolmuştu! Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu

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Annesinin cenazesi yolda kaybolmuştu! Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 61 yaşındaki Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu araçla memleketi Siirt'e doğru yola çıktı. Gurbet Daban'ın oğlu Ercan Daban, cenazenin yolda karıştığını öne sürerek "İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Siirt'e getirilen cenazenin anneme ait olmadığını gördük. Şu an annemin cenazesi kayıp" demişti. Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu. Daban'ın cenazesi, ailesi tarafından daha önce planan Siirt yerine Diyarbakır'da toprağa verildi.

Olay, dün Siirt'te meydana geldi. İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

DABAN'IN CENAZESİNE SAKARYA'DA ULAŞILDI

Ercan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüşme yaptı. Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu anlaşıldı. Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek toprağa verildi.

Annesinin cenazesi yolda kaybolmuştu Gurbet Dabanın cenazesi Sakaryada bulundu

Annesinin cenazesi İstanbuldan Siirte doğru yola çıktı ama... İnanılmaz olay: Şu an kayıp
Annesinin cenazesi İstanbul'dan Siirt'e doğru yola çıktı ama... İnanılmaz olay: Şu an kayıp

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