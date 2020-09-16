Annesinin elini bırakıp yola koşan Ümmü Gülsüm kamyon çarpması sonucu öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Gürsü ilçesi Atatürk Cadde üzerinde meydana geldi. Halk otobüsünden inen Birgül Yıldırım ile kızı Ümmü Gülsüm Yıldırım yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Ümmü Gülsüm, bir anda annesinin elini bırakıp, yolun karşısına koşmaya başladı. Gürsu istikametine giden Aşır K. (49) yönetimindeki 16 AGF 507 plakalı kamyon, çocuğa çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ümmü Gülsüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren anne Birgül Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ümmü Gülsüm Yıldırım'ın cesedi ise olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kamyon sürücüsü Asir K.’yı gözaltına aldı. Asir K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.