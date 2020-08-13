Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısı tutuklandı! Çifte cinayetin nedeni: 20 milyon TL

Adana Seyhan’da önceki gün meydana gelen çifte cinayete giden yol, baba Şeref Polat’ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki nakit ile 2 tarla ve yaşadıkları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak paranın aile içinde paylaşımına karar verilmesiyle başladı. Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat’ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat’a vermek istemesi üzerine İkbal Polat ile Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı.

‘SEN BEKÂRSIN’ DEMİŞ

Dünkü duruşma öncesi önceki akşam annesinin evine giden Tolga Polat, iddiaya göre kardeşine “Sen bekârsın. Bu malları benim üzerime yapalım” dedi. Bunun üzerine başlayan tartışma sırasında önce annesi İkbal Polat’ı tabancasıyla vurarak öldüren Tolga Polat, ardından evden kaçan kardeşinin arkasından koştu. Apartmanın 3’üncü katında yetiştiği kardeşini de öldürdü. Daha sonra ailesinin dairesine döndü. Kendisini de öldürmek isteyen Tolga Polat’ı evde bulunan babası Şeref Polat ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Dosyadaki bilgilere göre Tolga Polat daha sonra polisi aradı ve “Annemi ve kardeşimi vurdum” diyerek kendisini ihbar etti. Adrese gelen polis, Polat’ı cesetlerin başında beklerken bulup gözaltına aldı. İkbal Polat ile oğlu Altuğ Polat’ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşı döktü. Anne-oğulun cenazeleri işlemlerinin ardından Mersin Tarsus’ta toprağa verildi.