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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Annesini rehin alıp öldürmüştü... Akılalmaz bahane: Kahvaltıya uyandırdığı için öldürdüm

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Annesini rehin alıp öldürmüştü... Akılalmaz bahane: Kahvaltıya uyandırdığı için öldürdüm
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Dün Gaziantep'teki akılalmaz cinayetinin detayları belli olmaya başladı. İslahiye ilçesinde 55 yaşındaki annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin alan ve öldüren Uğur Dönmez'in ifadesi kan dondurdu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dönmez, annesinin kendisini kahvaltıya uyandırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uğur Dönmez, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfeğiyle rehin aldı. Şizofreni hastası olan ve 15 gündür ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Uğur Dönmez'in annesini rehin aldığını fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Uğur Dönmez, annesini tüfekle vurarak öldürdü. Uğur Dönmez, cinayetin ardından özel harekat polislerinin eve düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

KAHVALTIYA UYANDIRMASINA SİNİRLENDİRMİŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Uğur Dönmez'in, annesini, kahvaltı için kendisini uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı. Dönmez, ifadesinde "Kanepede uyurken annem 'oğlum kalk kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Uyuduğum kanepenin altındaki, kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem silahı görünce balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım var. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini pompalı tüfekle rehin almıştı Acı haber geldi
Annesini pompalı tüfekle rehin almıştı! Acı haber geldi
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