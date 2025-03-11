Annesini rehin aldı komşusunu yaraladı... Polislere ateş açtı çatışmada öldü

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ÇANAKKALE’de dün saat 14.00 sıralarında apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Annesi Ş.Arseven’i rehin aldığı öğrenilen Burak Arseven, balkona çıkarak elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken, Arseven’in elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ikna etmeye çalışan komşusu Fikret Okay, karnından ağır yaralandı.

POLİS DUVARI DELİP BİNAYA GİRDİ

Polisin teslim olma talebine direnen Arseven, yerde yatan Okay’ın hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay’a ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay hastaneye kaldırıldı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arseven balkonda müzakereci polislerle görüşürken binaya giren polis ekipleri ise çilingir yardımıyla eve girip, oğlu tarafından rehin alınan anne Ş. Arseven’i kurtardı. Ardından operasyon düzenlendi. Teslim olmayan Burak Arseven, çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 polis de hafif şekilde yaralandı. Arseven’in cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.