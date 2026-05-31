Annesini rehin aldı, ağabeyinin ihbarıyla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Rehine Krizi#Polis Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 14:48

Sultangazi'de annesi Menekşe K.'yi rehin aldığı iddia edilen Ekrem K., ağabeyinin ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Kapıyı açmayan şüpheli, itfaiyenin merdiven aracıyla dairenin balkonundan giren polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, annesini tehdit ettiği öne sürüldü.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1491. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Ekrem K., birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi dün akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyerek evde rehin aldı. Menekşe K., bugün saat 12.00 sıralarında karşı dairede yaşayan diğer oğluna haber verdi. Bunun üzerine Ekrem K.'nin ağabeyi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açmayan Ekrem K.'nin bulunduğu daireye, itfaiyenin merdiven aracıyla ulaşıldı. Balkon kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, Ekrem K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN TEHDİT ETTİ İDDİASI

Ekrem K.'nin, gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi.

'KOMŞULARA DA RAHATSIZLIK VERİYORDU'

Aynı binada oturan Dursun Cam, "Ben evdeydim. Emmioğlu geldi, 'Dışarıda itfaiye ve polisler var' dedi. Yan komşumuz annesini rehin almış. Galiba psikolojik sorunları var. Kimseye zarar vermedi ama ailesine sıkıntı yaşatıyordu. Polis ekipleri balkondan giriş yaptı. Şüpheliyi gözaltına aldılar, annenin durumu iyi. Daha önce de komşulara rahatsızlık veriyordu" diye konuştu.

