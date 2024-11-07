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Annesini öldürüp kafasını sokağa atmıştı! Cani evlada en ağır ceza

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#Ali Sayan#Cinayet#Uyuşturucu
Annesini öldürüp kafasını sokağa atmıştı Cani evlada en ağır ceza
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:00

İstanbul Bağcılar’da, 25 Eylül 2022’de annesi Havva Sayan'ı öldürüp, kestiği başını da sokağa atan Ali Sayan son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Ali Sayan’ı, ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Sanık Ali Sayan, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmadaki yaptıklarını hatırlamadığını belirterek, “Olayı hastanede öğrendim. Küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Eskiden beri hastalığım var, saldırganlık yoktu ama içime atıyordum. Son zamanlarda yine hastalandım ama bu sefer farklıydım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyorum” demişti.

‘BİLEREK YAPMADIM’ SAVUNMASI

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Ali Sayan SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Son sözü sorulan sanık Sayan, “Olayı bilerek yapmadım” dedi. Mahkeme heyeti, Ali Sayan’ı, ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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#Ali Sayan#Cinayet#Uyuşturucu

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