Annesini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p 2 gÃ¼n cesediyle yaÅŸadÄ±

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Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n 1â€™inci katÄ±ndaki dairede oÄŸlu Ercan YÄ±ldÄ±z (22) ile beraber yaÅŸayan Aysel YÄ±ldÄ±z, 2 gÃ¼ndÃ¼r iÅŸe gitmeyince yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± dÃ¼n sabah eve geldi. KapÄ±yÄ± aÃ§an Ercan YÄ±ldÄ±z, annesinin iÃ§eride olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ancak anneden ses Ã§Ä±kmayÄ±nca olay yerine polis ekibi Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. YapÄ±lan incelemede Aysel YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yÃ¼zÃ¼nde yastÄ±k olduÄŸu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafÄ±ndan linÃ§ edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan Ercan YÄ±ldÄ±z, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yeri inceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aysel YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Â Â

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