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Annesini öldüren üvey babasını katletti

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#Kütahya#Kütahya Şehir Hastanesi#Savcılık
Annesini öldüren üvey babasını katletti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Kütahya'da Ünal Koçer (53) tartıştığı eşi Sevgi Koçer’i (48) pompalı tüfekle öldürdü. Bu sırada evde olan Mert Furkan Şenol ise annesinin öldüğünü görünce tabancayla üvey babası Ünal Koçer’e ateş ederek öldürdü.

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Kütahya’da dün akşam saatlerinde Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer (48) tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer’e pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19) ise üvey babası Ünal Koçer’e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünal ve Sevgi Koçer’in cesetleri ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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#Kütahya#Kütahya Şehir Hastanesi#Savcılık

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