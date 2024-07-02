Annesini öldüren üvey babasını katletti

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Kütahya’da dün akşam saatlerinde Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer (48) tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer’e pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19) ise üvey babası Ünal Koçer’e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünal ve Sevgi Koçer’in cesetleri ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.