Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Şiddet#Polis
Antalyada annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 14:31

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. (39), oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Yaklaşık 5 saatin sonunda özel harekat polislerinin kapıyı çilingire açtırarak eve girmesinin ardından balkondan sarkan E.Ç., kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı.

Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Antalyada annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi


Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Antalyada annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

Haberin Devamı

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi.

Antalyada annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi


Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Şiddet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve