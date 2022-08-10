Annesini kocasıyla evlendirmek isteyen komşuya kurşunlu cevap

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D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.’nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile S.K.’nin evine gitti. Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.’nin evine rasgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K. silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

‘RAHATSIZ EDİYORDU’

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.’nin (49) ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, eşzamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen Hüseyin A. evini kurşunladığı S.K.’nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K. tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.