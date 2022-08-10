Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Annesini kocasıyla evlendirmek isteyen komşuya kurşunlu cevap

Güncelleme Tarihi:

#Anada#Seyhan#Pompalı Tüfek
Annesini kocasıyla evlendirmek isteyen komşuya kurşunlu cevap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

Adana Seyhan’da yaşayan S.K. isimli kadın, 50 yaşındaki kadın komşusu D.A.’ya, “Seni kocamla evlendirelim” dedi.

Haberin Devamı

D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.’nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile S.K.’nin evine gitti. Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.’nin evine rasgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K. silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

‘RAHATSIZ EDİYORDU’

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.’nin (49) ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, eşzamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen Hüseyin A. evini kurşunladığı S.K.’nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K. tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anada#Seyhan#Pompalı Tüfek

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen