Annesini katlettiğin çocuğuna hangi yüzle bakacaksın

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ADANA Seyhan’da önceki gün 12.30 sıralarında, spor hocası Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikâyetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik beylik tabancasını çekince, Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin’de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Gökhan Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayda ağır yaralanan Murat Akdöker’in hayati tehlikesinin devam ettiği, seken kurşunlarla yaralanan İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz’ün (57) tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Polisin yaraladığı uzman çavuş Gökhan Çelik, bölge ablukaya alınarak gün boyunca arandı. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yarası hafif olan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Gökhan Çelik’in ağır yaraladığı spor hocası bacanağı Murat Akdöker ile eşi Gözde Akdöker’in sosyal medyada spor yaparken daha önce yayınladıkları görüntülerin altına birçok kişi şifa dileklerinde bulundu.

‘PANİK HALİNDEYDİM ANLAŞAMIYORDUK’

Gökhan Çelik ilk ifadesinde, eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp boşanmak istediğini söyleyerek Adana’ya ailesinin yanına geldiğini anlattı. Çelik, “2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim diye korktum. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı” dedi. Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Öte yandan, öğretmen Hatice Çelik’in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesi Adana’da toprağa verildi.