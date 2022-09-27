Annesini katletmişti... O cani tutuklandı

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Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı. Görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet’ten yapılan açıklamada “Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) isimli şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır” denildi.