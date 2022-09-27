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Annesini katletmişti... O cani tutuklandı

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#Bağcılar#Anne#Cinayet
Annesini katletmişti... O cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

İstanbul Bağcılar’da önceki gün meydana gelen ve herkesi dehşete düşüren anne cinayetini işleyen Ali Sayan, savcılıktaki ifadesinden sonra, tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik şüphelinin ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı. Görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet’ten yapılan açıklamada “Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) isimli şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır” denildi.

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#Bağcılar#Anne#Cinayet

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