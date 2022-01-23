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Annesini gasp ettiği öne sürülen genç kızdan karakola taşlı saldırı: 3 polis şikayetçi oldu

#İstanbul#Zeytinburnu#Gasp
Annesini gasp ettiği öne sürülen genç kızdan karakola taşlı saldırı: 3 polis şikayetçi oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda annesini gasp ettiği iddiasıyla babasının şikayette bulunduğu Ş.S. (20), Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'ni taşladı. Kadın ile polis memurları arasında arbede yaşanırken 3 polis Ş.S.'den şikayetçi oldu. Ş.S. ise iddiaları kabul etmezken polis memurları hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

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Olay, 5 Kasım 2021'de Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin telefonunu alan Ş.S.'nin babası polise giderek kızının annesini gasp ettiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Ş.S. karakola gitti.

Annesini gasp ettiği öne sürülen genç kızdan karakola taşlı saldırı: 3 polis şikayetçi oldu

KARAKOLU TAŞLADI

Polis memurları ile Ş.S. arasında tartışma çıktı. Ş.S. dışarı çıkarak polis merkezinin camlarına taş attı. Ş.S.'nin taş atması üzerine polis ekipleri dışarı çıkarak şüpheliyi gözaltına almak istedi. Polisten kaçan Ş.S., Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yakalandı. Polis merkezine getirilen Ş.S. ile polis memurları arasında itişme yaşandı. 2 polis memuru Ş.S.'yi gözaltına almaya çalıştı. Ş.S.'nin direnmesi üzerine arbede çıktı.

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Annesini gasp ettiği öne sürülen genç kızdan karakola taşlı saldırı: 3 polis şikayetçi oldu

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Ş.S. gözaltına alınırken polis memurları Ç.A. (29), Ö.F.G. (47) ve Z.Ö. (27) darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ş.S. hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "Cumhurbaşkanlığına Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.

Annesini gasp ettiği öne sürülen genç kızdan karakola taşlı saldırı: 3 polis şikayetçi oldu

Gözaltına alınan Ş.S. ertesi gün serbest bırakıldı. Ş.S. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis merkezinden kovulduğu için cama taş attığını belirten Ş.S., polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Ş.S. yaşanan arbedede tişörtünün açıldığını ve yarı çıplak kaldığını da öne sürdü.

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#İstanbul#Zeytinburnu#Gasp

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