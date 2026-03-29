Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdulsamet Akay, henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darbetmeye başladı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE EŞİNİ BIÇAKLADI

Bu sırada eşi Emel Akay, araya girip, kendisine engel olmak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Akay, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Emel Akay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akay'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay’ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.