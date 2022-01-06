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Annesini boğarak öldürmüştü! 'Amca ben kötü bir şey yaptım'

#Çorum#Osmancık#Cinayet
Annesini boğarak öldürmüştü Amca ben kötü bir şey yaptım

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bıçakladığı annesi Nurcan Soluğan'ı (40) saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan M.N.S. (17), cinayet sonrası gittiği amcasına "Ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu.

TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

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"BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM"

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına “Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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#Çorum#Osmancık#Cinayet

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