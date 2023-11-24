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Annesini bıçaklayarak öldürdü

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#Muğla#Bodrum#Cinayet
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 23:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), çıkan tartışmada oğlu D.D. (16), tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre ayrıldığı eşinden olan oğlu D.D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Bezmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. D.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Bodrum#Cinayet

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