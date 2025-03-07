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Annesini arabada birlikte yakaladığı adamı kamayla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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#İzmir#Menderes#Mahkeme
Annesini arabada birlikte yakaladığı adamı kamayla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 23:26

İzmir'in Menderes ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, annesini arabada birlikte yakaladığı şahsı kamayla 13 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, 19 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı.

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Olay, 4 Mart Salı günü Gümüldür Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrezzak E.H. (19) ile Hakan Ö. (39) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

13 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu esnada Abdurrezzak E.H., yanında getirdiği kama olarak tabir edilen bıçakla Hakan Ö.'yü defalarca bıçakladı. 13 yerinden bıçaklanan Hakan Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Abdurrezzak E.H.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hakan Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hakan Ö.'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ZANLININ İLK İFADESİ

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Abdurrezzak E.H.'nin ilk ifadesinde, Hakan Ö. ile annesi arasında ilişki olmasından şüphelendiğini, daha sonra da arabada birlikte gördüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İzmir#Menderes#Mahkeme

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