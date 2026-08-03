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Annesine verdiği sözle başlamıştı: Köyüne 430 metrelik pist yapıldı

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#Uçak#Gümüşhane#Havacılık
Annesine verdiği sözle başlamıştı: Köyüne 430 metrelik pist yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:16

İş insanı Orhan Ünsal'ın özel uçağıyla Gümüşhane'deki köyüne iniş yapmasının ardından başlatılan çalışmalar sonuç verdi; bölgeye 430 metre uzunluğunda uçak pisti kazandırıldı.

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ÖZEL UÇAKLA İNİŞ YAPILAN ALAN PİSTE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı da olan Orhan Ünsal, geçmişte annesine "Köyüme uçakla geleceğim." sözü vermişti. Özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne iniş yaparak annesine vermiş olduğu sözü tuttu. Bu gelişmenin ardından Şiran Kaymakamlığı ve Şiran Belediyesi ortak bir çalışma başlattı.

Annesine verdiği sözle başlamıştı: Köyüne 430 metrelik pist yapıldı

Kısa sürede tamamlanan projeyle, uçağın indiği alan genişletilip düzenlenerek 430 metre kadar uzunluğunda resmi bir uçak pistine dönüştürüldü. Yeni pist, sportif ve amatör havacılık faaliyetlerinin yanı sıra acil durumlarda alternatif bir iniş alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

BÖLGE TURİZMİNE VE HAVACILIĞA KATKI SAĞLAYACAK

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Yapılan bu yatırımla Çakırkaya köyü önemli bir hava ulaşımı altyapısına kavuşmuş oldu. Pistin, özellikle Tomara Şelalesi ve çevredeki turistik noktalara yönelik havacılık turizmini hareketlendirmesi bekleniyor.

İş insanı ve pilot Orhan Ünsal, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür iletti. Tamamlanan 430 metrelik pist sayesinde artık bölge, hafif hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışına tamamen uygun hale geldi.

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#Uçak#Gümüşhane#Havacılık

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