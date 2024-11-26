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Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim

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#Çankırı#Aile#Ev
Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:49

Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz, kendisi 2 aylıkken anne ve babasından ayrılan annesini ilk kez 28 yıl sonra gördü. Annesine kavuşan Korkmaz, “Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim” dedi.

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Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz'ın annesi Hatice Gazi, kızı 2 aylıkken eşinden ayrıldı. Geçimsizlik sebebiyle eşinden ayrılan Hatice Gazi, 28 sene boyunca kızı Ayşegül Korkmaz'dan haber alamadı. Daha sonra televizyondaki programlarda kavuşan aileleri gören Hatice Gazi, kızı Ayşegül Korkmaz'ı aramaya karar verdi. Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giden anne Hatice Gazi, 28 yıldır görmediği kızını aradığını söyledi. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı inceleme neticesinde evli ve bir çocuk annesi olan Ayşegül Korkmaz'a ulaşıldı. 28 yıl ayrılık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki kavuşma ile sona erdi. 28 yaşında ilk kez gördüğü annesine sarılan Ayşegül Korkmaz, büyüyene kadar kendisine halasının baktığını söyledi.

Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim
Hatice Gazi ise eşi ile anlaşamadığı için boşandığını ve bu sebeple kızından 28 yıl boyunca haber alamadığını ifade etti.

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“İLK GÖRDÜĞÜMDE YABANCIYA SARILIR GİBİYDİM”

Yaşadığı duyguyu anlatan Ayşegül Korkmaz, “28 senedir annemi görmüyordum. Nasıl bir duyguda olduğumu bilmiyorum. Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. Çünkü 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim. Hep sordum, farklı şeyler söylediler. Bundan sonrası için zamana bıraktık, ne olur bilemiyorum.

Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim
Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim, onunla yaşıyordum” dedi.
Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim

“TELEVİZYONDAKİ PROGRAMLARI SEYRETTİKÇE İNSANLARIN KAVUŞTUĞUNU GÖRDÜM”

Daha önce kızının fotoğrafını dahi görmediğini belirten anne Hatice Gazi ise, “Ben de çok heyecanlıyım. Televizyondaki programları seyrettikçe insanların kavuştuğunu gördüm. Ben de sonra aramaya karar verdim. Daha sonra buraya gelmeye karar verdim. Sağa sola sordum ama bir şey bulamadım. Komşular, Nüfus Müdürlüğüne gitmemi söylediler. Ben de geldim” diye konuştu.

Annesine 28 yıl sonra kavuştu: İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim

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#Çankırı#Aile#Ev

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