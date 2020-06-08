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Musa Kesler
Haber Giriş: 08.06.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Annesi ve bir polisi öldürmüştü... Cezaevinde de dehşet saçtı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Annesi ve bir polisi öldürmüştü... Cezaevinde de dehşet saçtı
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda annesi Hanıme Arslan ile yanında korumak için bulunan polis memuru Emrah Taşdemir'i tabancayla öldüren ve 1 güvenlik görevlisini de yaralayan 20 yaşındaki Dursun Zehir cezaevinde iki infaz koruma memurunu jiletle yaraladı.

6 yıl önce 1 Mart 2014 tarihinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı girişinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, 3 çocuk annesi Hanıme Arslan (43) ölürken, onu olaydan 3 yıl önce boşandığı eşinden korumakla görevli polis memuru Emrah Taşdemir (32) de şehit olmuştu. Saldırıda Mehmet Zengin adlı adliye özel güvenlik görevlisi de hafif yaralanmıştı.

Yargılama neticesinde Dursun Zehir hakkında, annesini ve görevli memuru "Kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca güvenlik görevlisi Mehmet Zengin'i de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da hapis cezası almıştı.

Annesi ve bir polisi öldürmüştü... Cezaevinde de dehşet saçtı


Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Rize L Tipi Kapalı cezaevinde kalan Dursun Zehir, bugün öğleden sonra koğuşunun değiştirilmesi nedeniyle infaz koruma memurlarıyla tartıştı. Tartışma sırasında infaz koruma memurlarından birini göğsünden diğerini de bacağından jiletle yaraladı. Yaralı memurlar tedavi altına alındı. Olaya ilişkin disiplin soruşturması başlatıldı.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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