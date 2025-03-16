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Annesi tokat ve yumruk atmıştı! Küçük çocuk devlet korumasına alındı

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#Isparta#Polis#Sosyal Medya
Annesi tokat ve yumruk atmıştı Küçük çocuk devlet korumasına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:10

Isparta'da Ayazmana'da mesire yerinde annesi K.Ö.’nün şiddet uyguladığı 5-6 yaşlarındaki oğlu devlet korumasına alındı. Anne hakkında soruşturma başlatıldı.

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Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı. (DHA)

Annesi tokat ve yumruk atmıştı Küçük çocuk devlet korumasına alındı

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#Isparta#Polis#Sosyal Medya

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