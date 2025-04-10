Annesi tarafından vahşice katledilmişti! Bahar öğretmenin ağabeyi konuştu

Haberin Devamı

Samsun'un Atakum ilçesinde, dün meydana gelen cinayet tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Sultan Günaydın (59), tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen anne Sultan Günaydın, gözaltına alındı. Öte yandan Sultan Günaydın'ın ifadesine de ulaşıldı. Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu öğrenildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Haberin Devamı

ÖNCE İHBAR EDİP 'İNTİHAR' DEDİ

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

'ANNE' TUTUKLANDI

Samsun’da öğretmen kızı Tuba Günaydın’ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar izlenimi vermek isteyen anne Sultan Günaydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞ, AYNI YIL EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu bildirildi. Aynı yıl eşinden de boşanan Günaydın’ın, Malatya’da biriktirdiği parasıyla 1 yıllık kirasını peşin verip, Psikolojik Danışmanlık Kliniği açtığı ifade edildi.

DEPREMDE KLİNİĞİ YIKILMIŞ

6 Şubat 2023'te yaşanan depremde kliniği yıkılan Günaydın’ın, mülk sahibinin de ölmesi nedeniyle ödediği kirayı geri alamayınca maddi sıkıntılar yaşadığı bildirildi.

Samsun’a taşınan Günaydın, bir dönem özel okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şehit ve gazi yakını kadrosundan, buradaki Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak göreve başladığı bildirildi.

Haberin Devamı

GÖZÜNDEN AMELİYAT OLMUŞ, KISMİ FELÇ GEÇİRDİĞİ DE ORTAYA ÇIKTI

Gözünden yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan ve sağ bacağından ise kısmi felç geçiren Günaydın'ın annesiyle yaşadığı, babasının ise memleketi Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.

MALATYA'DA DEFNEDİLDİ

Annesi tarafından boğularak öldürülen Tuba Günaydın'ın cenazesi ise getirildiği memleketi Malatya'da dün öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

AĞABEY: ANNEM, ÜZERİNE TİTRERDİ

Kan donduran cinayet sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuba Bahar Günaydın'ın abisinin cinayet sonrası Kanal D'deki “Neler Oluyor Hayatta” programa yaptığı açıklama ortaya çıktı. 4 kardeş olduklarını dile getiren abinin, "annem kardeşimin üzerine titrerdi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Türkiye'yi sarsan cinayet Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında masaya yatırıldı.

ÖZ KIZINA NASIL KIYDI? PSİKOLOG DEĞERLENDİRDİ

Programa katılan Uzman Psikolog ve Sosyolog Dr. Serap Duygulu, kan donduran cinayetle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Duygulu, açıklamasında "Ayrıntıları duydukça nasıl bu noktaya geldiler? Nasıl bir anne kendi can verdiği evladını canını alacak kadar bir şiddet sarmalının içine itti. İki taraf için de trajik bir durum. Bu yaşa kadar gelmiş genç bir kadın profili görüyoruz. Bu aile içinde kendini var edebilmiş. Aile içinde şiddet var mı bilmiyoruz. Bu yaşa geldiğine göre olumsuzlukları bertaraf edebilmiş, meslek sahibi olmuş. Bu noktaya geçiren süreç miydi, yoksa anlık bir olay mıydı? Delüzyon, sanrı... Çok sıklıkla artık görmeye başladık bunları. Bu olaylar çok sivri ve üst olaylar. Bunlar çok sıklıkla olan olaylar değil. Hala evlatlarına çok saygı, duyan onları koruyan ve hevesle bekleyen bir toplumuz. Ancak bir nokta oluyor, sınırın aşıldığı nokta oluyor. Annenin şuan ki ifadesizliği ve olaylı örtbas etmekte gösterdiği çaba olayı çok farklı yerlere getiriyor. Birçok alt olay var burada. Bunlardan biri maddi kayıp, klinik açmak o kadar kolay değil. Muhtemelen aileyi desteği alarak aileyi de ekonomik olarak zorlayan bir şey yaptı. Veya annenin kendi yapılanması içinde; bazen narsistlik yapılanmalarda şunu görürüz. Narsisim de şöyle bir şey vardır; Diğer insanlar narsist kişiyi değerli hissettirdiği sürece değer görürler. Dolayısıyla bu kız annenin sınırlarının dışına çıkan davranışlar içindeyse de ya da o ana kadar sağlıklı bir ayrışma gerçekleşmediyse bu nokta normal sınırın aşılması anlamına geliyor. Bizi çelişkiye düşüren başka bir şey de var. Annenin sonrasında hayatını kaybetmiş kızının bileklerini keserek intihar gibi göstermesi başka bir psikolojik örüntüyü gösterir. Otomatikman biyoloji psikolojiyi etkiler. Bakıyoruz çok güzel bir hanfendinin kısmı felç geçirmesi, gözünden ameliyat olması, iş yerini kaybetmesi onun olumsuz motivasyonyla anneyle çatışmaya girmiş olabilir, anneyi tahrik etmiş olabilir" dedi.