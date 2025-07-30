Annesi kitapları okudu, görme engelli Nazalin ilk 10 bin sıralamasına girdi

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Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde yaşayan, gündelik işlerde çalışan Selahattin ve ev hanımı Emine Selvi'nin kızı olan Nazalin, ilkokulu Adana’da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda, lise eğitimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamladı. Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle liseyi birincilikle tamamlayan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları ezberleyerek hazırlandığı üniversite sınavında sözelde ilk 10 bin sıralamasına girdi.

Hedefinin Ankara'da psikoloji okumak olduğunu ifade eden Nazalin Selvi, lisede öğretmenleri ile güzel bir ilişki kurduğunu dile getirerek, "Onlara bana yardımcı olmalarını rica ettim. Öğretmenlerim de sağ olsunlar kırmadılar beni. Birebir çalıştığımız durumlar oldu. Anlamadığım yerlerde tekrar yardımcı oldular. Tahtadaki yazı olduğunda sesli söylenmesi konusunda yardım ettiler. Bu şekilde 4 yılımı tamamladım. Not alamadığım yerlerde arkadaşlarımdan yardım aldım. Arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oldu. Eve geldiğimde de yine annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyordum. Ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edecek" dedi.

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Sınava hazırlanacak olan engelli öğrencilere de seslenen Selvi, "Şunu söylemek istiyorum. Sizin için hiçbir engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz zaman, gerçekten kalpten bunu hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın" dedi.

Ev işlerinden arta kalan zamanda kızının derslerine birlikte çalıştıklarını her şeyi ona okuyarak öğrettiğini belirten anne Emine Selvi, "Kızım doğuştan yüzde yüz görme engelli. İlkokul hayatını Adana'da, lise eğitimini ise Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Bu süreçlerde okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izni ile yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız" şeklinde konuştu.

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Tarlalara günübirlik yevmiyeye giderek geçimini kazandığını belirten baba Selahattin Selvi de kızının sonuna kadar yanında olup, okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi ve sınıf öğretmeni ile birlikte Nazalin Selvi'yi evinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Nazalin'in üniversite sınavında ilk 10 binlere girerek herkesi gururlandırdığını söyleyerek, "Bizim asıl mutluluğumuz Nazalin'in zor şartlarda sınava hazırlanıp, ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile diğer görme engelli arkadaşlarına, vatandaşlarımıza cesaret vermesi, onları umutlandırması. Nazalin'i tebrik ediyorum" dedi.

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Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi de, "Öğretmenlerimiz, bizler, sınıf arkadaşları Nazalin'in eli, ayağı, gözü oldu. Kendisi zaten güçlü bir hafızaya sahip bir kızımız. Mezunumuz, okul birincimiz oldu. Bu yıl üniversite sınavına girdi. 10 binlerde bir başarı yakaladı. Bundan sonra da Nazalin'i bırakmayacağız. Okutacağız. Bu millete, bu vatana hayırlı bir evlat, hayırlı bir görev insanı olarak hayatına devam edecek inşallah" diye konuştu.