Gündem Haberleri

Annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürüp yaşlı adamı öldürdü

#Cinayet#Antalya#Antalya Haberleri
Annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürüp yaşlı adamı öldürdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gökay S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü (69) 22 bıçak darbesiyle öldürdü. 

lay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı. 

Annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürüp yaşlı adamı öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi. 

Annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürüp yaşlı adamı öldürdü

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi. 

Annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürüp yaşlı adamı öldürdü

OLAY KAMERADA 

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü. 

 

 

#Cinayet#Antalya#Antalya Haberleri

