×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Ceylan Aytaş#Şırnak#Haber
Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 12:16

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Haberin Devamı

CEYLAN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti. Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi. 

Gözden Kaçmasınİstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kameradaİstanbul'da otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kameradaHaberi görüntüle

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Annesi ile 2 kardeşini faciada kaybetmişti... Ceylan da kurtarılamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan Aytaş#Şırnak#Haber

BAKMADAN GEÇME!