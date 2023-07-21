Annesi için öğretmenlikten vazgeçti: Enkazda kalan hayali yaşatıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremden 11 il etkilendi. Yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay’da binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Hayatta kalan depremzedeler arasında hikâyesi yarım kalanlar da var. O depremzedelerden biri de Sahillioğlu ailesi. Sibel ve Özcan Sahillioğlu, bu yılın kasım ayında Hatay’dan Antalya’ya kızları Beste’nin yanına taşınıp yaşamayı planlıyordu. Sibel Sahillioğlu, Antalya’da çok sevdiği kahve ve elişi sanatları üzerine bir işletme açmayı, orada ailece çalışmanın hayalini kuruyordu.

İSTİFA ETTİ

Ancak depremde Sahillioğlu çiftinin Hatay’ın Atatürk Caddesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde oturduğu 6 katlı Saray Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın en üst katında yaşayan Sibel Sahillioğlu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Özcan Sahillioğlu ise deprem günü bir iş için Adana’da olduğu için hayatta kaldı. Depremin travmasını üzerinden 5 ay geçmesine rağmen atlatamayan Özcan Sahillioğlu ve yeni evlenen kızı Beste Mullaoğlu, Antalya’da birbirlerine destek olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem öncesi felsefe öğretmeni olan Beste, annesinin hayalini gerçekleştirmek için çok sevdiği mesleğinden istifa etti. Beste Mullaoğlu, “Annem hep bir kafe açma hayali kurardı. Deprem sonrası onun enkazda kalan hayallerini gerçekleştirmek bana düştü. Bir gecede aldığım kararla öğretmenlikten istifa ettim. Annemin enkazda kalan hayallerini gerçekleştiriyorum” dedi.

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‘SİBEL KAFE’

- Muratpaşa ilçesinde 15 metrekarelik bir dükkân kiralayan Beste, babası Özcan Sahillioğlu ile Hatay’ın el yapımı sabun ve ürünlerinin yanı sıra, kahve ve kek yaparak satıyor. Dükkânın ismi ise iki yanında melek kanadı bulunan annesi ‘Sibel’.