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Annesi için mevlit okunurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Kalp Krizi#Zonguldak#Taşkın Çakır
Annesi için mevlit okunurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

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Olay, Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu. Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

 

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#Kalp Krizi#Zonguldak#Taşkın Çakır

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