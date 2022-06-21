Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Annesi içerideyken evi ateşe verdi! Tutuklandı

#Edirne#KUNDAKLAMA#Tutuklama

Edirne'de, annesi Saliha Birincibubar'ın (60) içinde olduğu evi benzin döküp, ateş veren Ünal Deniz (43), tutuklandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar olan Birincibubar'ın ise İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi. Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Deniz ardından kaçtı.

Evden alevlerin çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen Birincibubar, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Annesi içerideyken evi ateşe verdi Tutuklandı

Haberin Devamı

"EVİ YAKTIM, GİDİN SÖNDÜRÜN"

Polis, olayın ardından "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçan Ünal Deniz'i yakaladı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır, yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal Deniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#KUNDAKLAMA#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin