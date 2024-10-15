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Annesi, eşine hakaret edince cinnet getirdi! Adana'da korkunç cinayet

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#Adana#Tufanbeyli#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 09:34

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Haceli Araz, eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesi Nimet Araz'ı (75) önce bıçaklayıp ardından bastonla boğarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Haceli Araz (45) annesi Nimet Araz (75) ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet getiren oğul annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şüpheli yaralı annesini bastonla boğdu. Şüpheli daha sonrada 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Kadının cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Çiftçilik yapan şüphelinin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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#Adana#Tufanbeyli#Cinayet

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