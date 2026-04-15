Annesi 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş: Mahallede gören bir kez daha bakıyor! 'Çevredekilerin hoşuna gidiyor'

#Kahramanmaraş#Göz Rengi#Mehmet Eser
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 11:56

Kahramanmaraş'ta doğuştan farklı göz renklerine sahip olan Mehmet Eser, görenlerin dikkatini çekiyor. Eser'in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve yeşil tonlarını barındırıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser 6 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. İki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çeken Eser, doğuştan sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü ise mavi olarak doğdu. Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, hayata farklı renklerle bakmanın tadını çıkarıyor.

"ANNEM, 'ÇOCUĞUM OLURSA FARKLI OLSUN' DEMİŞ"

Gözünün doğuştan 3 renk olduğunu iade eden Mehmet Eser, "Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik bin Ejder türbesine gidip dua yapmış. Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı.

Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Renkten dolayı değil ama gözlerimde yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum. Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum" dedi.

