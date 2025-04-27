Annesi babası abisi de pilot: THY’nin en genç pilotu

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Uçuş eğitmeni Kenan ve Nagehan Karaman çiftinin en küçük çocuğu olan Kutay Karaman, 23 Şubat 2003 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anne ve babasının pilot eğitmeni olması ve abisinin de bu mesleği seçmesi, Kutay’ın havacılık âşığı bir çocuk olarak büyümesine neden oldu. Babasından ilham alarak pilotluğa ilgi duyduğunu ifade eden Karaman, “Babam aslında bu mesleğe hepimizi teşvik etti. Babam uçuş öğretmeniyken, annemi bir saatliğine uçuşa çıkartıyor. Annem o uçuştan çok etkileniyor ve pilot olmaya karar veriyor. Annemin şu an hepimizden daha iyi uçuş notları ve sınav sonuçları var” dedi.

17 YAŞIMDA YALNIZ UÇTUM

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Resmi olarak sürücü belgesi bile alamayacağı bir yaşta henüz 17 yaşında pilot lisansı aldığını söyleyen Karaman “16 yaşında eğitimlere başladım. 17 yaşında yalnız başıma şehirlerarası Bursa’ya, Edremit’e, Çanakkale ve İzmir’e uçuşlar gerçekleştirdim. Hatta Yunanistan’ın farklı şehirlerine uçaklar götürdüm ve getirdim. Bu genel havacılık kurallarına göre olağan bir şeyken, Türkiye’de bunu başaran ilk kişi olduğum için gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları çatısı altında bu kariyerime devam etmek ayrıca gurur verici” şeklinde konuştu.

SIRADA KAPTAN PİLOTLUK VAR

Hususi Pilot Lisansı aldıktan sonra ‘Havayolu pilotu olmak istiyorum’ diyen ve bu hayalini Türk Hava Yolları (THY) ile gerçekleştiren Karaman, işe giriş sürecini de anlattı: “THY, lise mezunu pilot alımı için ilan açmıştı. Lise mezunu olarak yurtdışında üniversite eğitimime daha devam ederken başvurdum ve buradaki tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamladım. 19 yaşında THY’ye başvurdum, 20 yaşında THY girdim. Şu an Airbus A320 filosunda ikinci pilot olarak çalışmaktayım. Şu anki hedefim ise THY’nin en genç kaptan pilotu olabilmek.”