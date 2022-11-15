Annesi 68 gündür Yiğit’i bekliyor

Haberin Devamı

Kendisinden 68 gündür haber alınmayan genç mühendisin annesi Arzu Acar Hürriyet’e konuştu: “Çok iyi bir şirket diyordu. Buradan giderken o kadar mutluydu ki. 1 Eylül’de İstanbul’a uğurladım. Gemiye binene kadar her gün konuştuk. Mısır’a gittiğinde bana mesaj attı. ‘Anne arkadaşımın internetinden girdim, ben Mısır’dayım. Akşam 18.00’da gemi hareket edecek. İnternet alınca ben seni ararım’ yazdı. O yüzden ben de aramadım. Son iletişimimiz oldu. 8 Eylül sabahı şirket yetkilisi aradı ve ‘oğlunuz 7 Eylül 14.30’dan beri kayıp’ dedi. Sanki çıkıp gelecek gibi umutla bekliyoruz”

Yiğit Acar, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2021 yılında mezun oldu. 8 aylık stajından sonra ilk işine kabul edildi. Liberya bayraklı “Dema M” kuru yük gemisiyle Mısır’dan Portekiz’e sefere çıkacak ekibin son anda işten çıkarılan 4’üncü mühendisinin yerine alındı.

Haberin Devamı

“ÇOK MUTLUYDU”

Ailesinin dualarla Giresun’dan İstanbul’a uğurladığı Yiğit, oradan da Mısır’a uçtu. 5 Eylül’de Süveyş Limanı’ndan demir alan gemi Süveyş Kanalı’nı geçip açık denizde seyrettiği 7 Eylül günü Yiğit Acar sırra kadem bastı. 8 Eylül sabahı “Oğlunuz gemide yok” telefonuyla sarsılan aile hemen Dışişleri Bakanlığı’yla irtibata geçti. Denizde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. 4 gün süren aramalarda genç mühendisin izine rastlanmadı. Mısır’a gitmek istediğini ama gidemediğini belirten Anne Acar, “Gemi oğlum kaybolduktan 15 gün sonra vardı Portekiz’e. Orada INTERPOL tarafından gemidekilerin ifadeleri alındı. Ama henüz bize gönderilmedi evraklar. O çocuğu sanki öyle oradan çekip almışlar gibi. Çocuğumun başına bir şey geldi ama ne geldi bilmiyorum. Çocuğum bulunsun başka hiçbir şey istemiyorum.” dedi.