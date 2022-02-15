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Annenin korkusu sapığa yaramış

#ÖĞRETMEN#Taciz#Öğrenci
Annenin korkusu sapığa yaramış

Samsun’da görev yaptığı ilkokulda 9 yaşındaki 5 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen sınıf öğretmeni Y.Ö. hakkında 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, çocuklardan birinin tacizi yaklaşık bir yıl önce annesine anlattığı ama annenin “Eşim öğretmene saldırır, başımız belaya girer” diye şikâyetçi olmadığı ortaya çıktı. Öğretmen de bu süreçte tacizlerine devam etmiş.

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İddianameye göre, Samsun’da infial uyandıran olay, çocuklardan birinin durumu ailesine anlatınca ortaya çıktı. Ardından başka çocukların da tacize uğradığı anlaşıldı. 5 çocuğun ailesi öğretmen Y.Ö.’den şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verdi. Öğretmenlerinin kendilerine sınıfta çizgi film izletirken, kitap okuturken ve etüt saatlerinde neler yaptığını dilleri döndüğünce anlattı. Maruz kaldıkları iğrençlikler ortaya çıktı. Taciz sebebiyle sınıftan kaçan öğrencilerden birinin görüntüsünün de güvenlik kameraları tarafından kayda alındığı belirlendi. Öğrencilerden biri sanık öğretmenin kendisine suç konusu fiillerden önce “Öğretmen sevgisi ister misin?” diye sorduğunu da anlattı.

ÖĞRENCİSİNİ SUÇLADI

Öğretmen Y.Ö. ifadesinde, “Kız erkek ayırt etmeden şefkat gösterdim, alınlarından öptüm. Bazı içine kapanık öğrencileri okumaya teşvik etmek için öğretmen şefkati ve sevgisi ile bazı öğrencilerin sırtını ve saçlarını okşadım. Taciz etmedim, ..... adlı öğrenciye derslerde biraz yüklenmiştim, o yüzden bana böyle isnatlarda bulunuyor” diyerek, 9 yaşındaki öğrenciyi suçladı.

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İddianamedeki ifadeler çocuklardan birinin annesinin taciz olayını daha önceden öğrendiğini gösteriyor. Annenin ifadesine göre, basına yansıyan taciz olaylarından yaklaşık bir yıl önce çocuğu yaşadıklarını kendisine anlattı.

OKULUNU DEĞİŞTİRDİ

O da hemen çocuğunu o okuldan alarak başka bir okula kaydını yaptırdı. Ancak herhangi bir şikâyette bulunmadı. Yeni kaydedildiği okulda çocuğun içine kapanık halleri olduğu anlaşılınca sınıf öğretmeni, çocuğu rehber öğretmeni ile görüştürdü. Çocuk yaşadıklarını rehber öğretmenine de anlattı. Rehber öğretmen durumu hemen çocuğun annesine aktardı. Bunun üzerine anne de “Biliyorum, kızımın okulunu bu yüzden değiştirdik” dedi. Rehber öğretmen “Adli mercilere bildirdiniz mi?” diye sorunca da “Eşim bilmiyor, kızım sadece bana anlattı. Eşim olayı duyarsa, gider öğretmene saldırır da başımız belaya girer diye anlatmadım” cevabını verdi. Anne, kısa bir süre sonra son olaylara dair taciz haberleri ortaya çıkınca bu kez eşine konuyu anlatmış.

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110 YIL HAPSİ İSTENDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Y.Ö.’nün ‘zincirleme biçimde çocuğun cinsel tacizi’ suçundan 110 yıla kadar hapsi istendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Y.Ö.’nün daha önce aynı suçtan aldığı 25 yıllık ceza da halen Yargıtay’da temyiz aşamasında.

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#ÖĞRETMEN#Taciz#Öğrenci

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