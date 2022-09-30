Annenin isyanı: Yeter

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Belçika’dan tatil için Aydın’ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan’da İzmir’in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim’e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi’ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa’nın 17 Nisan’da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne, Ege Mercankaya ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı. Oğlu Ege ise 13 Haziran’da taburcu edildi.

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'DOĞUM GÜNÜYDÜ'

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, ‘belirsiz’ olarak kayda geçen Ece Melisa’nın detaylı otopsi raporu bekleniyor.

Kızının 28 Eylül’de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hâlâ çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, “Kızım yaşasaydı dün (salı) 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hâlâ maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege’nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum” dedi.