Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Annenin isyanı: Yeter

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Restoran#Ece Melisa Mercankaya
Annenin isyanı: Yeter
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

İzmir’de restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni ’belirsiz’ olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya’nın annesi Hasret Mercankaya (33), "Kızım hayatta olsaydı 6 yaşına girecekti. Bir an önce otopsi sonucu çıksın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Belçika’dan tatil için Aydın’ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan’da İzmir’in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim’e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi’ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa’nın 17 Nisan’da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne, Ege Mercankaya ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı. Oğlu Ege ise 13 Haziran’da taburcu edildi.

Haberin Devamı

'DOĞUM GÜNÜYDÜ'

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, ‘belirsiz’ olarak kayda geçen Ece Melisa’nın detaylı otopsi raporu bekleniyor.

Kızının 28 Eylül’de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hâlâ çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, “Kızım yaşasaydı dün (salı) 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hâlâ maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege’nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Restoran#Ece Melisa Mercankaya

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia