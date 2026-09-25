×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Annenin imdadına ESİM yetişti

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Hizmetleri#İşaret Dili#ESİM Merkezi
Annenin imdadına ESİM yetişti
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde hiç duymayan nüfusun oranı yüzde 1.1 olarak kaydedildi. Bu oran yaklaşık 900 bin kişiye karşılık gelirken, az duyan ve konuşma bozukluğu bulunan bireylerin de dahil edilmesiyle işitme ve konuşma alanındaki engellilikten etkilenen nüfus 3 milyonu aşıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığınca işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi’ne (ESİM), işaret dili bilen sağlık personelleriyle 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. İşitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ESİM mobil uygulaması, bugüne kadar 48 bin 500 kez indirildi. 15 binden fazla kayıtlı kullanıcısı olan ESİM uygulamasında 118 bin çağrı yanıtlandı.

Gözden Kaçmasın‘İkinci Kandil’ boşaltılıyor, 2 bin 200 YBŞ’li Irak ordusuna katılıyor‘İkinci Kandil’ boşaltılıyor, 2 bin 200 YBŞ’li Irak ordusuna katılıyorHaberi görüntüle

BEBEĞİN KALP SESİ İŞARET DİLİYLE ANLATILDI

Samsun’da kendisi ve eşi işitme engelli olan bir anne adayı, gece saat 03.00’te Sağlık Bakanlığı’nın ESİM’e ulaştı. Görüntülü olarak görüştüğü sağlık personeline işaret dili ile “Bebeğim hareket etmiyor” diyen anne adayı yardım talebinde bulundu. Dördüncü gebeliğini yaşayan ve ve önceki üç gebeliğinde dört bebeğini kaybeden anne için ESİM ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ambulans yönlendirdi. Hastanede yapılan muayenede bebeğin kalp seslerinin duyulması üzerine ESİM ekibi, görüntülü iletişim aracılığıyla anne adayına “Korkma, endişe etme, bebeğin yaşıyor” mesajını iletti.

Gözden KaçmasınArda’nın bankından Salah’ın taşınaArda’nın bankından Salah’ın taşınaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Hizmetleri#İşaret Dili#ESİM Merkezi

BAKMADAN GEÇME!