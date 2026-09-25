Annenin imdadına ESİM yetişti

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Sağlık Bakanlığınca işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi’ne (ESİM), işaret dili bilen sağlık personelleriyle 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. İşitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ESİM mobil uygulaması, bugüne kadar 48 bin 500 kez indirildi. 15 binden fazla kayıtlı kullanıcısı olan ESİM uygulamasında 118 bin çağrı yanıtlandı.

BEBEĞİN KALP SESİ İŞARET DİLİYLE ANLATILDI

Samsun’da kendisi ve eşi işitme engelli olan bir anne adayı, gece saat 03.00’te Sağlık Bakanlığı’nın ESİM’e ulaştı. Görüntülü olarak görüştüğü sağlık personeline işaret dili ile “Bebeğim hareket etmiyor” diyen anne adayı yardım talebinde bulundu. Dördüncü gebeliğini yaşayan ve ve önceki üç gebeliğinde dört bebeğini kaybeden anne için ESİM ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ambulans yönlendirdi. Hastanede yapılan muayenede bebeğin kalp seslerinin duyulması üzerine ESİM ekibi, görüntülü iletişim aracılığıyla anne adayına “Korkma, endişe etme, bebeğin yaşıyor” mesajını iletti.