Annenin hukuk zaferi

BURSA’da yaşayan Belgin Ürkel (42), 2006 yılında, 3 aylık hamileyken boşanma kararı aldı. Açtığı boşanma davası 2009 yılında sonuçlanan Belgin Ürkel, o tarihte 3 yaşında olan oğlu Özgür’ün velayetini de aldı. Oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Belgin Ürkel, aynı yıl çocuğunun ‘Özgür’ olan adını ‘Yağız’, soyadını da ‘Ürkel’ olarak değiştirmek için aile mahkemesine başvurdu. Ancak oğlu henüz 3 yaşındayken açtığı dava, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Ürkel, oğlu 15 yaşına geldiğinde Bursa 5’inci Aile Mahkemesi’ne tekrar başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, çocuğun anneyle soyadı farklılığı nedeniyle arkadaşları arasında sorun yaşadığını, bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü. Mahkeme, annenin talebini yerinde buldu. Karar doğrultusunda çocuğun babası tarafından verilen ‘Özgür’ adı ‘Yağız’ olarak değiştirildi. Ayrıca çocuğa annesinin soyadı verildi.

‘EMSAL KARAR’

Karardan memnun olduklarını belirten Belgin Ürkel, “Oğlum bir gün ağlayarak eve geldi. ‘Bana kimse Yağız demiyor, Özgür diye hitap ediyor’ dedi. Bu duruma çok üzülmüştük. Her anne, dayatma olmadan kendi soyadını çocuğuna verebilmeli” dedi. Avukat Batuhan Arısoy da “Mahkeme çocuğun hem adını hem de soyadını değiştirdi. Karar bizim için emsal teşkil ediyor” diye konuştu.