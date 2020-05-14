Annenin feryadı: 'Vazgeçmeyeceğim'

Kızının mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan anne Nesrin Aslan, “12 Mayıs, İdil’i anma günü değil, İdil için hesap sorma günü. Böyle bir şey düştü bana. Keşke olmasaydı. ‘Bu deneyim de eksik olsaydı keşke’ diye ağladığım çok oldu ama o da bana geldi. Hesap sormaktan vazgeçmeyeceğim. Duruşma koronavirüs mağduru oldu. Bana, duruşmanın 10 Haziran 2020 tarihine ertelendiğine dair tebligat geldi. Normalde 1 Nisan tarihinde karar çıkacaktı. Ancak bazı sanık avukatları yüzünden karar çıkmadı” dedi.