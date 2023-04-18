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Annenin evlat zaferi

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#İtalya#Leonardo Maximus Yiğit#Ilaria Alassondra Sassone
Annenin evlat zaferi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

İtalya’da dünyaya gelen ve 3 yıl önce babası Demirbilek Yiğit’in İzmir’e getirdiği Leonardo Maximus Yiğit ile ilgili anne Ilaria Alassondra Sassone’nin Urla 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada, çocuğun vatandaşı olduğu ülkeye iadesine karar verildi. Anne Sassone, oğluyla birlikte ülkesine dönebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Almanya Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya’ya yerleşen Demirbilek Yiğit (45), Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone (33) ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit (7) adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verilirken, Leonardo’nun oturduğu yeri belirleme hakkı ise babaya verildi. Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir’e yerleşti. Daha sonra Sassone’nin talebiyle İtalya mahkemesinde oturduğu yeri belirleme hakkı bu kez anneye verildi. Demirbilek Yiğit, Türkiye’de velayet davası açtı. Leonardo için 2 kez İtalya’ya iade kararı istinafta bozuldu. Sassone’nin, Leonardo’nun İtalya’ya iadesi için yaklaşık 3 yıl önce açtığı ve Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada iade kararı çıktı.

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‘TÜM GÜCÜMLE SAVAŞTIM’

Oğluyla birlikte yeni bir yaşam kurmak için sabırsızlandığını ve dava sürecinde çok yıprandığını ifade eden Sassone, “Mahkemenin bir kez daha bana hak verdiğini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Tüm gücümle savaştım. İtalya'ya döndükten sonra orada okula başlamasını, daha sonra her zaman yaptığımız gibi parka gitmesini, çocuklarla beraber oynamasını istiyorum. Oğluma normal, sakin ve neşeli bir hayatı yaşatmayı temin ediyorum” dedi.

Demirbilek Yiğit ise bu kararın 3'üncü kez verildiğini ve diğer 2 karar gibi bu kararın da yine istinafta bozulacağına inandığını kaydetti.

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#İtalya#Leonardo Maximus Yiğit#Ilaria Alassondra Sassone

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