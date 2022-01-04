Annenin çığlığını duydular! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

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Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Alt kattaki dairede oturan Samet Çulha, gece oğulları Ali (9) ve Hüseyin (6) ile kömür sobasının yandığı odada, eşi Asiye Çulha (35) ise yatak odasında uyudu. Asiye Çulha, sabah okula gidecek olan Ali'yi uyandırmak için odaya geçtiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz yatarken buldu. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Samet Çulha ve oğulları Hüseyin ile Ali'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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